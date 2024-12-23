ضبط شخص هدد بارتكاب جرائم خطيرة في سوق لعيد الميلاد بألمانيا

وكالات

ألقت الشرطة في مدينة بريمرهافن الساحلية في ألمانيا، القبض على رجل هدد بارتكاب "جرائم خطيرة" في سوق لعيد الميلاد بالمدينة من خلال فيديو نشره على تطبيق "تيك توك".

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به بسرعة كبيرة بعد نشر الفيديو، وأوقفت الرجل بشكل مؤقت، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية عن المعتقل أو عن خطورة التهديدات، لكنها أكدت أنه لا يوجد خطر على العامة.

ويأتي ذلك بعد أن اقتحم طبيب سعودي مقيم في ألمانيا يبلغ من العمر 50 عاما، بسيارته سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج شرق ألمانيا الجمعة، مما أسفر عن مقتل 5أشخاص من بينهم طفل 9 أعوام، وإصابة 200 آخرين، ويقبع المشتبه به حاليا في الحبس الاحتياطي.

وقد حذر خبراء الجريمة مرارا من احتمال حدوث "أحداث مقلدة" بعد جريمة خطيرة.