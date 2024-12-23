"سانا": إغلاق طريق حمص حماة عند جسر الرستن بسبب خطورة العبور عليه

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر في شرطة محافظة حمص، إغلاق طريق حمص حماة عند جسر الرستن الواصل بين المحافظتين، بسبب خطورة العبور عليه.

وأشار المصدر في قسم شرطة حمص إلى أن الجسر يعتبر مهددا بالانهيار في الاتجاهين، مضيفا أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية "مدينة شرق حماة" مؤقتا حتى إعادة تأهيل الجسر، وفقا لروسيا اليوم.

وفي الخامس من ديسمبر الجاري، بعد سقوط محافظة حماة السورية، بيد الفصائل السورية المسلحة وتوجهها نحو محافظة حمص، قصف الجيش السوري جسر الرستن الذي يصل مدينتي حماة وحمص، لمنع تقدم الفصائل نحو حمص.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات حربية استهدفت بغارات جوية جسر الرستن الذي يربط مدينة حمص بحماة، لقطع الطريق بين المدينتين وتأمين حمص.