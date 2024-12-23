لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 3 أشخاص في انفجار بموقع عسكري بكوريا الجنوبية

06:56 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

انفجار كوريا الجنوبية_أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وكالة "يونهاب"، إصابة 3 مدنيين بانفجار في أحد مباني وحدة لوجستية عسكرية في كوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن الانفجار وقع في الساعة 9.27 صباح يوم الاثنين "بالتوقيت المحلي" في منشأة الوحدة اللوجستية العسكرية رقم 52 في مدينة كيمهاي أثناء أعمال تفتيش جاهزية منشأة تخزين مبنية للمواد الخطرة.

ووفقا لبيانات الشرطة وخدمات الإطفاء، أدى الحادث إلى إصابة 3 مدنيين بحروق وإصابات أخرى حياتهم ليست في خطر، بينما لم تقع إصابات في صفوف العسكريين، وفقا لروسيا اليوم.

وتقوم الشرطة وخدمات الإطفاء والجيش بالتحقيق في السبب الدقيق للحادث وحجم الأضرار الناجمة عنه.

انفجار كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية إصابات في انفجار بكوريا الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان