إصابة 3 أشخاص في انفجار بموقع عسكري بكوريا الجنوبية

وكالات

أعلنت وكالة "يونهاب"، إصابة 3 مدنيين بانفجار في أحد مباني وحدة لوجستية عسكرية في كوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن الانفجار وقع في الساعة 9.27 صباح يوم الاثنين "بالتوقيت المحلي" في منشأة الوحدة اللوجستية العسكرية رقم 52 في مدينة كيمهاي أثناء أعمال تفتيش جاهزية منشأة تخزين مبنية للمواد الخطرة.

ووفقا لبيانات الشرطة وخدمات الإطفاء، أدى الحادث إلى إصابة 3 مدنيين بحروق وإصابات أخرى حياتهم ليست في خطر، بينما لم تقع إصابات في صفوف العسكريين، وفقا لروسيا اليوم.

وتقوم الشرطة وخدمات الإطفاء والجيش بالتحقيق في السبب الدقيق للحادث وحجم الأضرار الناجمة عنه.