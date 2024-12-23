إصابة 3 أشخاص برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا واعتقال 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

وكالات

أصيب 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات ومداهمات في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم، مشيرة إلى أنها اعتقلت 20 فلسطينيا في البلدة، وفقا لروسيا اليوم.

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واعتقلت عددا كبيرا من المواطنين بينهم أطفال وفق ما أفادت وكالة "شهاب".

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين قرية كفر قليل شرق مدينة نابلس، واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية حي البالوع في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

هذا ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية، وذلك تزامنا مع حربه على قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من عام.

وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة.