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تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق حتى أول يناير

06:51 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

مطار دمشق الدولي

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وكالات

أعلن مطار دمشق الدولي، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في بيان عن المطار: "تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي حتى الأول من يناير، باستثناء تلك التي حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية".

وفي وقت سابق، أوقف أكبر مطارين في سوريا في دمشق وحلب عملياتهما حتى 18 و17 كانون الأول على التوالي، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على المدينتين.

وفي وقت لاحق، جاء في إشعار منفصل أن مطار دمشق لن يخدم الرحلات الجوية حتى 24 ديسمبر، ولن يُسمح للرحلات الجوية إلا بتصاريح خاصة.

وأُجريت أول رحلة تجريبية من دمشق إلى حلب في 18 ديسمبر.

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