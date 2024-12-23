شهداء ومصابون إثر استهداف عناصر تأمين المساعدات بمواصي رفح

وكالات

استشهد فلسطينين، بينما أصيب 20 أخرين، قبل قليل، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لعناصر تأمين المساعدات بمواصي رفح، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها.

واستشهد 46 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

ومن بين الضحايا 11 شهيدا وأكثر من 20 مصابا وصلوا مستشفى العودة بالنصيرات جراء غارات وقصف مدفعي على مخيمي البريج والنصيرات.

واستشهد 7 فلسطينيين مساء الأحد، وأصيب آخرون في استهداف خيام للنازحين بمواصي خان يونس، وفقا للغد.

وأطلقت طائرة كواد كابتر إسرائيلية النار وألقت قنابل على مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد شمال النصيرات وأوقعت عددا من الاصابات، فيما لا تزال المدرسة محاصرة بفعل القصف العنيف واقتراب الآليات من بواباتها.

كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من التوجه للمخيم الجديد شمالي النصيرات لانتشال عدد من الشهداء وإخماد الحريق المندلع في أحد المنازل بفعل القصف والاستهداف العنيف الذي يشهده المخيم.