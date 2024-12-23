ترامب يرد على تعليق "مولينو" حول قناة بنما: "سنرى ذلك"

وكالات

رد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ساخرا على تصريح رئيس بنما خوسيه راويل مولينو، الذي قال فيه: "إن كل متر مربع من قناة بنما سيبقى لها"، مشيرا إلى أن واشنطن ستعيد القناة لملكيتها.

وكتب ترامب ساخرا في صفحته على منصة "تروث سوشيال" معلقا على تصريح مولينو حول القناة: "سنرى ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

ونشر ترامب صورة للقناة معلقا عليها: "مرحبا بكم في قناة الولايات المتحدة".

كان رئيس بنما خوسيه راويل مولينو، قد كتب في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الأحد، أن كل متر مربع من قناة بنما والأراضي المحيطة بها تابع لبنما وسيبقى هكذا، وأن سيادة واستقلال بلادنا ليس موضوعا للنقاش.

وبشأن تعريفة النقل عبر القناة، أكد مولينو، أنها مبنية على ظروف السوق والتنافس الدولي وتكاليف استغلالها والاحتياجات التقنية، بما فيها الصيانة والتحديث.

وانتقد ترامب في وقت سابق الرسوم المرتفعة التي تُفرض لاستخدام قناة بنما، إذ أشار إلى أن نقل إدارة القناة في عام 1999 كان لفتة تعاون وليس تنازلا لصالح دول أخرى.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي المنتخب أن تطالب واشنطن باستعادة السيطرة على قناة بنما إذا لم يتم إعادة النظر في شروط استخدامها الحالية.