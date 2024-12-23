ردا على هجمات الحوثيين.. رئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران مباشرة

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس الموساد ديفيد برنياع، أوصى بشن هجوم على إيران وليس على الحوثيين في اليمن، ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وذكرت القناة الإخبارية 13 الإسرائيلية، أن برنياع قال في مناقشات أمنية، إنه على خلفية هجمات الحوثيين على إسرائيل في الأيام الأخيرة، إنه يجب مهاجمة إيران بشكل مباشر، وليس الاكتفاء بالنشاط في صنعاء، وفقا للعربية.

ونقلت القناة في تقريرها عن برنياع قوله: "علينا ضرب الرأس، في إشارة لإيران إذا ضربنا الحوثيين فقط، فليس من المؤكد أننا سننجح في إيقافهم".

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن حكومة نتنياهو تنتظر تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميا الشهر المقبل حتى تحدد كيف ستتصرف مع إيران.

وبحسب التقارير، فإن ترامب لا يريد حربا جديدة لكنه يريد فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على النظام الإيراني.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن برنياع توصيته "بضرورة مهاجمة إيران ردا على إطلاق الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل التحرك ضد جماعة الحوثي في اليمن، متهما إياها بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي، ودعا الإسرائيليين إلى الثبات.

وأضاف في بيان مصور، بعد يوم من سقوط صاروخ أطلق من اليمن على منطقة تل أبيب مما تسبب في عدد من الإصابات الطفيفة: "مثلما تحركنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فسوف نتحرك بقوة أيضا ضد الحوثيين".