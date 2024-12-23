46 شهيدا في غارات إسرائيلية وحشية على غزة.. والاحتلال يتعمد نسف المنازل

وكالات

استشهد 46 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

ومن بين الضحايا 11 شهيدا وأكثر من 20 مصابا وصلوا مستشفى العودة بالنصيرات جراء غارات وقصف مدفعي على مخيمي البريج والنصيرات.

واستشهد 7 فلسطينيين مساء الأحد، وأصيب آخرون في استهداف خيام للنازحين بمواصي خان يونس، وفقا للغد.

وأطلقت طائرة كواد كابتر إسرائيلية النار وألقت قنابل على مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد شمال النصيرات وأوقعت عددا من الاصابات، فيما لا تزال المدرسة محاصرة بفعل القصف العنيف واقتراب الآليات من بواباتها.

كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من التوجه للمخيم الجديد شمالي النصيرات لانتشال عدد من الشهداء وإخماد الحريق المندلع في أحد المنازل بفعل القصف والاستهداف العنيف الذي يشهده المخيم.

ولا يزال الاحتلال يحاصر مدرسة ابتدائية تضم مئات العائلات النازحة غرب المخيم الجديد شمال النصيرات، وكل من يحاول الخروج منها يتم استهدافه، إذ أن هناك عدد من جثامين الشهداء أمام المدرسة لا يستطيع أحد الوصول إليهم أو انتشالهم، بفعل استمرار إطلاق النار والقذائف بشكل مكثف .

وقامت قوات الاحتلال مساء الأحد بنسف عدد من منازل المواطنين بمحيط المدرسة الماليزية شمال النصيرات وسط القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، واستهدف الاحتلال منطقة قريبة من محطة العطار على طريق البحر غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهة أخرى، قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد، إنها استهدفت آلية إسرائيلية شمالي المخيم الجديد بالنصيرات وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت في بيان: "بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال شمال النصيرات، أبلغوا تمكنهم من تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار بآلية عسكرية صهيونية متوغلة شمال المخيم الجديد بجوار مسجد شهداء القدس مؤكدين وقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي احتياط في الكتيبة 429 التابعة للواء هرئيل خلال معارك وسط قطاع غزة.

من جهتها، قالت حركة حماس، في بيان، إن ما يتعرض له شمال قطاع غزة والقصف الصهيوني المتواصل على مستشفى كمال عدوان جرائم غير مسبوقة بحق الإنسانية.

ودعت حركة حماس، الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم للتحرك العاجل، والضغط بكافة الوسائل لوقف الإبادة الوحشية في قطاع غزة

وأكدت حماس أن جيش الاحتلال يواصل قصفه الوحشي وتدميره الممنهج لمناطق محافظة شمال قطاع غزة خصوصا جباليا ومخيمها وبيت لاهيا، ويستهدف مراكز الإيواء والمدارس، ويركز قصفه على مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا، ويرسل التهديدات لإخلائه من المرضى والجرحى والنازحين؛ في جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري غير مسبوقة، يقف أمامها العالم صامتاً أو عاجزا.