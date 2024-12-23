إسرائيل تسلم 7 لبنانيين لقوات "اليونيفيل" عند معبر رأس الناقورة

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" تسلمت 7 لبنانيين، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية.

وقالت الوكالة اللبنانية: "سلم العدو الإسرائيلي المواطنين المحررين الـ7، الذين كانوا اعتقلوا من قبل العدو بعد وقف إطلاق النار إلى قوات اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة".

وبعد عام من القصف المتبادل، كثفت إسرائيل اعتبارا من 23 سبتمبر غاراتها على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية.

وفي 27 نوفمبر تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين، غير أنهما تبادلا بعد ذلك الاتهامات بانتهاكه.

وأفادت الوكالة اللبنانية بوصول المواطنين الـ7 المحررين الذين كانوا اعتقلوا من قبل العدو الإسرائيلي إلى مستشفى اللبناني الإيطالي، إذ نقلهم الصليب الأحمر اللبناني بسيارته، بمرافقة الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفيل.

وأضافت أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، اصطحبت مخابرات الجيش المفرج عنهم إلى مقر المخابرات في صيدا لإجراء التحقيقات، بحسب الغد.

وأكد متحدث باسم اليونيفيل الإفراج عن 7 مدنيين عند موقع القوة التابعة للأمم المتحدة في رأس الناقورة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولم يدلِ الجيش الإسرائيلي بأي تعليق على هذا الأمر.