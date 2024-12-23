بسبب الرياح.. اضطراب الرحلات الجوية في بريطانيا وإلغاء نحو 100 رحلة

وكالات

تعثرت خطط العديد من المسافرين إلى بريطانيا لقضاء عطلة عيد الميلاد، بعدما أجبرت الرياح العاتية مطار هيثرو في لندن على إلغاء نحو 100 رحلة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأعلن أكثر المطارات البريطانية ازدحاما، أنه بسبب الرياح القوية والقيود على المجال الجوي، تم إلغاء عدد صغير من الرحلات الجوية الأحد، مؤكدا أن نحو 100 رحلة قد تأثرت.

وفقا للموقع الالكتروني للمطار، تقلع نحو 650 رحلة يوميا من هيثرو.

وأغلق مدرج مطار مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية عصر الأحد، بعد حادثة سجلت أثناء هبوط قاس لإحدى الطائرات بسبب أحوال جوية غير مؤاتية، وفق شركة طيران إيميرالد.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أن الأشخاص الـ5 الذين كانت تقلهم الطائرة في رحلة من إدنبره إلى بلفاست لحساب شركة إير لينجس كانوا أفراد الطاقم، ولم يتعرضوا لإصابات خطرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا، إن التحذيرات المتعلقة بالرياح ستظل سارية حتى الساعة التاسعة مساء 21.00 توقيت جرينتش، الأحد، مع توقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة.

كما نبهت شركة "بي أن أو فيريز" إلى أن الرحلات البحرية بين لارن في إيرلندا الشمالية وكايرنريان في جنوب أسكتلندا قد ألغيت حتى الساعة الثامنة مساء (20.00 توقيت جرينتش) على الأقل.

بينما قالت شركة تشغيل السكك الحديدية "سكوت ريل"، إنها فرضت قيودا على السرعة على بعض الخطوط في أسكتلندا.