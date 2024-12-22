استشهاد نحو 30 فلسطينيًا جراء هجمات إسرائيلية جديدة على غزة

استشهاد نحو 30 فلسطينيًا جراء هجمات إسرائيلية جديد

تل أبيب - (د ب أ)

استشهد نحو 30 فلسطينيا إثر تجدد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية "باستشهاد 9 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، وسيدتان، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ "ضربة دقيقة على عناصر حماس الذين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة في منطقة درج التفاح"، وأضاف أن الضربة وقعت أثناء الليل.

وتابعت (وفا) أن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في شارع الجلاء بمدينة غزة أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح ثلاثة آخرين.

وأشارت وفا إلى استشهاد 16 فلسطينيا آخرين في هجمات في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأضافت (وفا) أن قوات الاحتلال تواصل هدم المباني السكنية في المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفة أن القصف ما زال كثيفا في مختلف أنحاء المنطقة.