هيئة ألمانية تعلن أنها أحالت سابقًا شخصا أبلغ عن منفذ هجوم ماجديبورج للشرطة

نورنبرج - (د ب أ)

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أنه كان أحال إلى الشرطة شخصا قدم معلومات عن الطبيب السعودي الذي نفذ لاحقا هجوم الدهس القاتل في مدينة ماجديبورج شرقي ألمانيا مساء أول أمس الجمعة.

وقال المكتب إن ما فعله يتماشى مع الإجراء المنصوص عليه في مثل هذه الحالات.

وفي رد مكتوب على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال المكتب: "تم تزويد الشخص مقدم الإفادات برابط مباشر إلى السلطة الشرطية المختصة، حيث تتوفر خدمة الموقع أيضًا باللغة الإنجليزية ويمكن من خلالها الإخطار عن القضايا المعنية"، غير أن المكتب لم يرد على سؤال حول ما إذا كان هو نفسه قام بإبلاغ الشرطة.

وكان المكتب الاتحادي أعلن على منصة "إكس" في وقت سابق، أنه كان تلقى هذه الإفادة في أواخر صيف العام الماضي عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: "تم التعامل مع هذه الإشارة بجدية كما هو الحال مع كل الإشارات العديدة الأخرى".

وفي الوقت الحالي، يتم تداول لقطات شاشة على الإنترنت تُظهر رسائل من شخص كان قد حذر من الجاني ويدعى طالب عبد المحسن، ومع ذلك، لم يتسن التحقق مبدئيا من صحة هذه اللقطات.