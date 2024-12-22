نتنياهو يتوعد بتحرك "حازم وقوي" ضد الحوثيين في اليمن

تل أبيب - (د ب أ)

توعد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالقيام بتحرك عسكري قوي ضد الحوثيين في اليمن، وذلك بعد هجوم متجدد من جانب الجماعة اليمنية على إسرائيل.

وقال نتنياهو، بعد تلقيه إحاطة مع مسؤولين عسكريين في مدينة صفد الواقعة شمالي إسرائيل: "تماما كما تحركنا بقوة ضد أذرع الإرهاب في محور الشر الإيراني، فإننا سنتحرك أيضا ضد الحوثيين".

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيقوم بتحرك قوي وحاسم ومتطور".

وكان صاروخ، أُطلق من اليمن، قد سقط على تل أبيب مساء أمس الأول الجمعة، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة جراء تحطيم زجاج نوافذ، وفقا لما ذكرته خدمات الطوارئ.

وباءت محاولات الدفاعات الجوية الإسرائيلية لاعتراض الصاروخ بالفشل، على عكس المرات السابقة.

ويهاجم الحوثيون بانتظام أهدافا في إسرائيل وسفن في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023.

وردا على ذلك، قصفت إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما بشكل متكرر مواقع الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس السبت، أنه نفذ غارات جوية على موقع لتخزين الصواريخ ومركز قيادة تابعين للجماعة المدعومة من إيران بالقرب من العاصمة صنعاء.