خامنئي يتوقع ظهور مقاومة جديدة في سوريا

طهران - (د ب أ)

توقع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تجدد المقاومة من جانب سوريين ضد الهياكل القيادية الجديدة في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال خامنئي في خلال احتفال ديني في طهران: "نتوقع تشكيل مجموعة (مقاومة) جديدة".

وأوضح خامنئي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، إن الشباب السوري على وجه الخصوص سيقاوم أولئك الذين طالما عملوا على تقويض أمن بلادهم ومستقلبهم.

وكان سقوط بشار الأسد الرئيس الذي ظل يحكم سوريا لفترة طويلة بمثابة ضربة شديدة لإيران، وهو ما أدى إلى إضعاف سياسة إيران بأكملها في الشرق الأوسط.

وكان الأسد يعتبر حليفا استراتيجيا مهما في "محور المقاومة" الذي أعلنته إيران ضد عدوتها اللدود إسرائيل، كما كانت سوريا أيضا بمثابة ممر لإمدادات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان.

ودعمت إيران بسخاء الأسد سواء ماليا أوعسكريا، وصنفت جماعة هيئة تحرير الشام السورية - التي قادت الإطاحة بالنظام السوري - كمنظمة إرهابية.