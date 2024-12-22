"كل الركاب ماتوا".. لحظة صعود ركاب طائرة البرازيل قبل سقوطها (صور وفيديو)

كتب- محمود عبدالرحمن:

وثّقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صعود ركاب طائرة صغيرة، بينهم أطفال وسيدات، قبل إقلاعها وتحطمها في مدينة جرامادو بجنوب البرازيل، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأظهرت الفيديوهات الركاب وهم يصعدون إلى الطائرة قبل لحظات من سقوطها فوق متاجر بالمدينة السياحية، حيث أفادت تقارير صادرة عن مسؤولي الدفاع المدني بعدم وجود ناجين.

وفي تصريح عبر منصة "إكس"، قال إدواردو ليتي، حاكم ولاية ريو جراندي دو سول: "للأسف، تشير التقارير الأولية إلى أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم".

Tragédia no RS - Momento de embarque dos passageiros no avião que caiu em Gramado. pic.twitter.com/5mLgE45za5 — Tumulto BR (@TumultoBR) December 22, 2024

من جهة أخرى، أوضحت إدارة الأمن العام في الولاية أن الحادث أدى إلى نقل 15 شخصًا إلى المستشفى، معظمهم يعانون من استنشاق الدخان الناتج عن الحريق الذي اندلع بعد التحطم.

وأشارت السلطات إلى أن الطائرة اصطدمت بمدخنة أحد الأبنية، ثم بالطابق الثاني لمنزل، قبل أن تتحطم فوق متجر أثاث، حيث تناثر الحطام ليصل إلى نزل قريب، ما تسبب في أضرار إضافية.