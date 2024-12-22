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ترامب: سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلناها بشكل سخيف

08:26 م الأحد 22 ديسمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات
أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها بشكل سخيف.
وقال ترامب، إن أحداث 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى)، وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أنه كان رئيسا للولايات المتحدة.
وعلى مدار شهور حملته الانتخابية، انتقد ترامب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، كما تعهد بإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، وكذلك مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحرب في غزة.
واتسمت نهج ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى بالمنفعة المتبادلة حتى مع أقرب حلفائه في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذ أمر بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا بعد اتهامه برلين بعدم تسديد النفقات العسكرية المستحقة للحلف.

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