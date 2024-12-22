ترامب: نطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة

وكالات

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة.

وتُعد قناة بنما أحد أهم الممرات المائية حول العالم، إذ تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، كما تعمل على تقليل المسافة بين مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو.

وكان الفرنسيون أول من خطط لشقها عام 1880، غير أن مصرع مئات العاملين جراء تفشي الأمراض والانهيارات الأرضية أجبرهم على التراجع، قبل أن يقوم الأمريكيون بإنهاء أعمال شق القناة عام 1914 بعد شراء حقوقها من فرنسا، بتكلفة بلغت حينذاك 380 مليون دولار.

وبموجب الاتفاق بين البلدين، ظل الممر المائي خاضعا لسيطرة الولايات المتحدة حتى عام 1999، قبل أن تستعيد دولة بنما سيطرتها على القناة.