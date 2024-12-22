وزيرة ألمانية: منفذ هجوم ماجديبورج تصرف كأنه "إرهابي إسلاموي رغم عدائه للإسلام"

برلين - (د ب أ)

تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالعمل سريعا على كشف ملابسات هجوم الدهس القاتل في مدينة ماجديبورج، وذلك في إشارة إلى البلاغات التي وردت سابقًا إلى السلطات بشأن المشتبه به.

ونقل بيان عن فيزر قولها اليوم الأحد: "تحقيقات الأجهزة الأمنية تسير على قدم وساق".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أنه يتعين الآن جمع كل الأدلة لتكوين صورة عن الجاني "الذي لا يندرج ضمن أي نمط تقليدي تم التعرف عليه حتى الآن"، وأردفت: "يتم التحقيق في الأفكار والتصريحات التي أبداها الجاني، بالإضافة إلى المعلومات والإجراءات الموجودة لدى مختلف السلطات والهيئات القضائية، الهدف هو استخلاص الاستنتاجات الصحيحة من هذه المعلومات".

وأكدت فيزر أن السلطات الفيدرالية "لن تدخر وسعا"، ونوهت إلى أنها وقادة الأجهزة الأمنية سيقومون بإطلاع لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان على حالة التحقيق وذلك في جلسة خاصة محتملة للجنة.

وأوضحت الوزيرة أن الجاني تصرف وكأنه "إرهابي إسلاموي، رغم أنه كان أيديولوجيًا معاديًا للإسلام بشكل واضح".

وكان طبيب سعودي يدعى طالب عبد المحسن معروف بعدائه للإسلام، اقتحم بسيارته سوق عيد الميلاد في ماجديبورج مساء أول أمس، وداهم مجموعة من الأشخاص مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين، وكانت عدة جهات حكومية تلقت في السابق بلاغات عنه، إذ إنه لفت الأنظار إليه قبل أعوام بتوجيه تهديدات.