"لم ينجُ منها أحد".. لحظة سقوط طائرة ركاب برازيلية فوق مبنى (صور وفيديو)

كتب- محمود عبدالرحمن:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة سقوط طائرة صغيرة تقل 10 أشخاص في مدينة جرامادو بجنوب البرازيل، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأظهرت اللقطات الطائرة وهي تسقط فوق متاجر بالمدينة السياحية، وأفادت التقارير الأولية الصادرة عن مسؤولي الدفاع المدني بعدم وجود ناجين بين ركاب الطائرة.

Rio Grande do Sul - Imagens feitas por drone do acidente em Gramado, hoje



Via @rljunior007 pic.twitter.com/swcao4N6h6