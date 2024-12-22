تحطم طائرة ركّاب برازيلية بعد اصطدامها بمدخنة أحد المباني

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، إن طائرة صغيرة تقل 10 أشخاص تحطمت في مدينة جرامادو جنوبي البرازيل.

ووفقا لمسؤولي الدفاع المدني، فإن التقارير الأولية عن سقوط الطائرة فوق متاجر بالمدينة السياحية، تشير إلى عدم وجود ناجين.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الحاكم إدواردو ليتي: "للأسف.. تشير التقارير الأولية إلى أن ركاب الطائرة لم ينجوا".

بدورها، أشارت إدارة الأمن العام بولاية ريو جراندي دو سول، إلى أن 15 شخصا على الأقل نُقلو إلى المستشفى، يعاني أغلبهم من جراء استنشاق الدخان الناجم عن الحريق الناتج عن تحطم طائرة.

وأوضحت السلطات أن الطائرة المنكوبة اصطدمت في بادئ الأمر بمدخنة أحد الأبنية ثم الطابق الثاني لأحد المنازل، قبل أن تتحطم أخيرا فوق متجر للأثاث حيث وصل الحطام إلى نزل قريب.