الجيش الأمريكي يعلن سقوط طيارين اثنين فوق البحر الأحمر

دبي (الإمارات العربية المتحدة) - (أ ب)

أعلن الجيش الأمريكي أن طيّارين اثنين من البحرية الأمريكية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة "نيران صديقة"، في أكثر الحوادث تهديدا للقوات الأمريكية منذ عام من استهداف أمريكا الحوثيين في اليمن.

وتم إنقاذ كلا الطيارين، بعد أن قفزا من طائرتهما، لكن أحدهما أصيب بجروح طفيفة، وتسلط الحادثة الضوء على مدى خطورة ممر البحر الأحمر، الذي شهد عاما من الهجمات المستمرة على السفن من جانب الحوثيين في اليمن، على الرغم من وجود دوريات عسكرية أمريكية وأوروبية في المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية تنفذ ضربات جوية استهدفت الحوثيين في اليمن وقت وقوع حادث النيران الصديقة، وإن كانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي لم توضح مهمة الطيارين ولم ترد على أسئلة وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وجاء في بيان القيادة المركزية: "أطلق الطراد الحربي يو إس إس جيتيسبيرج، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان، النار بالخطأ على طائرة من طراز إف/إيه-18، والتي كانت تحلق من على متن حاملة الطائرات هاري إس ترومان".

ولم يتضح حتى الآن كيف يمكن للطراد جتيسبيرج أن يخلط بين طائرة إف/إيه -18 وطائرة معادية أو صاروخ، خاصة وأن السفن في مجموعة قتالية تبقى مرتبطة ببعضها البعض عبر الرادار والاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، قالت القيادة المركزية إن السفن الحربية والطائرات قد أسقطت في وقت سابق عدة مسيرات وصاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون، وكانت الهجمات القادمة من الحوثيين قد جعلت البحارة يضطرون في الماضي إلى اتخاذ قرارات سريعة في ثوان معدودة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده ستتصرف "بقوة" ضد الحوثيين، كما فعلت ضد حلفاء آخرين لإيران، "ولكن في هذه الحالة، نحن لسنا بصدد التصرف بمفردنا".