سوليفان: الأكراد يحرسون سجونا تضم آلاف مقاتلي داعش وإذا خرجوا فإننا أمام تهديد خطير

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة في سوريا هو إمكانية استغلال تنظيم الدولة "داعش" لفرصة عدم وجود سلطة في بعض المناطق.

وأكد سوليفان، أن الأكراد أفضل شركاء للولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة، معربا عن خشيته من أن ينشغلوا عن ذلك إذا حاربتهم تركيا.

وأشار سوليفان، إلى أن هدف واشنطن هو ضمان استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية"قسد" لإبقاء تنظيم الدولة تحت السيطرة، موضحا أن الأكراد يحرسون سجونا تضم آلافا من مقاتلي تنظيم الدولة و"إذا خرج هؤلاء فنحن أمام تهديد خطير للغاية".