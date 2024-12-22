الشرع: يجب إنهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع

وكالات

قال مدير إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، اليوم الأحد، إنه بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تعزيز الحكومة المقبلة وحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار الشرع، إلى أن وزير الخارجية التركي أبدى مساعدة سوريا، مؤكدا أنه سيبني علاقات استراتيجية مع أنقرة تليق بمستقبل المنطقة.

وأوضح الشرع، أن تركيا صديقة للشعب السوري ووقفت معه منذ بداية الثورة، لافتا إلى أن نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة والتحديات أمامه كبيرة.

وشدد الشرع على ضرورة أن يكون هناك توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات، مؤكدا ضرورة إنهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع.