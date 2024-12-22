الشرع: توافقنا مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع

وكالات

قال مدير إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، اليوم الأحد، إنه لا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة.

وأشار الشرع، أنه توافق مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع وغالبيتها موافقة على ذلك، موضحا أن منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة ولن يسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

وأكد الشرع، أن السلاح المنفلت يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة، لافتا إلى أن النظام المخلوع عمل خلال نصف قرن على تخويف الأقليات وإثارة النعرات و"نعمل على حماية الطوائف والأقليات".

وأوضح الشرع، أنه يعمل على تأسيس دولة تليق بالشعب السوري.