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فيضانات النيل الأبيض في السودان تهدد آلاف السكان

06:26 م الأحد 22 ديسمبر 2024

فيضانات النيل الأبيض في السودان

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(وكالات)

اجتاحت مياه النيل الأبيض العديد من المناطق في السودان، متسببة في فيضانات مدمرة تهدد حياة آلاف المواطنين، وتأتي هذه الكارثة الطبيعية في ظل أزمة سياسية وأمنية تعيشها البلاد، مما يزيد من معاناة السكان.

وغمرت المياه عددًا من القرى والمنازل في مناطق مثل "شبشة"، "ود النجومي"، و"الجزيرة أبا"، فيما صارت مدن كوستي والدويم والقطينة على شفا الغرق.

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وارتفاع منسوب النيل الأبيض يعود إلى إغلاق خزان جبل أولياء من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدفق المياه بشكل غير مسبوق.

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وقالت وزارة الري السودانية، إن غياب المهندسين المتخصصين عن الخزان بسبب الظروف الأمنية فاقم من تداعيات الفيضانات.

تشهد المناطق المتضررة أوضاعًا إنسانية صعبة، مع تدهور الظروف البيئية والصحية وانتشار الأمراض نتيجة المياه الراكدة، وفي الجزيرة أبا، يواجه السكان خطر غرق المنازل والأراضي الزراعية مع استمرار ارتفاع منسوب المياه.

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فيضانات النيل الأبيض فيضان السودان نهر النيل
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