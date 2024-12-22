وزير الخارجية التركي: التنظيمات الإرهابية بسوريا تدّعي مكافحة داعش وهذه حجة غير مقبولة

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إنه لمس لدى الإدارة الجديدة في سوريا العزيمة والإصرار على النهوض بسوريا.

ودعا فيدان، المجتمع الدولي إلى دعم الإدارة الجديدة في سوريا للنهوض بالبلاد، مؤكدا أنه لا بد من مساعدة الإدارة الجديدة في سوريا في هذه المرحلة.

وأشار فيدان إلى أن هناك حاجة إلى الوقت لإعادة هيكلة المؤسسات في سوريا ومستعدون للمساعدة في ذلك، مضيفا "حزب العمال الكردستاني الإرهابي يحتل أراضي في سوريا ويسرق الطاقة".

وأوضح فيدان أن تركيا تريد من الإدارة الجديدة في سوريا أن تبسط سيطرتها على كل أنحاء البلاد، معربا عن أمله في أن تصبح سوريا خالية من التنظيمات الإرهابية في المرحلة المقبلة.

ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن التنظيمات الإرهابية في سوريا تدّعي أنها تكافح تنظيم الدولة وهذه حجة غير مقبولة، مشيرا إلى أن هناك دول تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا من خلال دعم بعض الجهات.

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يقدم مصلحة بلاده وسيتبع سياسة مختلفة عن سياسة الإدارة الحالية في واشنطن"، مؤكدا أن الإدارة الجديدة في سوريا اتخذت العبر من النظام المخلوع وسلوكه نهج فرق تسد.