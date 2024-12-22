من هو وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة؟

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، تعيين مرهف أبو قصرة، المعروف باسم "أبو حسن الحموي"، وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، وذلك ضمن جهود الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية.

واشتُهر أبو قصرة، بدوره البارز في العمليات العسكرية للفصائل المسلحة السورية، ويمثل أحد أبرز القيادات التي ساهمت في الإطاحة بنظام بشار الأسد، ليبدأ مرحلة جديدة تجمع بين الخبرة الميدانية والتوجه السياسي.



من هو أبو قصرة؟

وُلد مرهف أبو قصرة في مدينة حلفايا بمحافظة حماة السورية، حيث نشأ في كنف عائلة سورية بسيطة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وهو مسار تعليمي يبدو بعيدًا عن عالم السياسة والعسكرية.

ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، نزح أبو قصرة مع أسرته إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، وبدأ رحلة طويلة في صفوف الفصائل المسلحة.

أصبح أبو قصرة أحد أبرز مهندسي القدرات العسكرية للفصائل المسلحة السورية، خاصة في الشمال، حيث حمل هناك لقب "أبو حسن الحموي"، وبرز كقائد عسكري للجناح المسلح في هيئة تحرير الشام.

قاد أبو حسن الحموي معظم العمليات العسكرية الكبرى في الشمال السوري، وكان من أبرز الشخصيات التي ساهمت في "معركة ردع العدوان"، والتي توجت بالإطاحة بالنظام السوري في 8 ديسمبر 2024.



في تصريحات سابقة، أشار أبو قصرة إلى أهمية دمج الفصائل المسلحة، بما في ذلك فصيله السابق، ضمن مؤسسة عسكرية موحدة تخضع لإشراف الدولة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود المحلية والدولية لإعادة بناء سوريا، ودعا إلى إزالة اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، مشددًا على دورها في حماية البلاد خلال أصعب مراحلها.

وأضاف أبو حسن، أن نجاح المرحلة القادمة يعتمد على اختيار توقيت مناسب لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، مع توفير الدعم الدولي والإقليمي لتأسيس جيش يمثل جميع السوريين.

