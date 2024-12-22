الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة "إف-18" واستهداف مدمرة

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، إنهم نجحوا في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على اليمن.

وكشف سريع أنهم أسقطوا طائرة "إف-18" أثناء محاولة التصدي للطائرات الأمريكية والبريطانية، كما استهدفوا حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من المدمرات التابعة لها.

وأكد سريع استعداد الجماعة لأي "حماقة أمريكية بريطانية"، محذرا من العدوان على اليمن.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت بشدة ما وصفته بـ"الهجمات الأمريكية العدوانية المتكررة" على اليمن، واعتبرتها "جريمة حرب".