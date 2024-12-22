وزير الخارجية التركي: سنقف إلى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات الدولة

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إنه يدعو بالرحمة للشهداء السوريين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية كانت سوداء في تاريخ سوريا و"نحن مقبلون على مستقبل مشرق".

وأكد فيدان أن تركيا تقف إلى جانب السوريين ولن تتركهم، لافتا إلى أنه بحث مع مدير إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع استقرار سوريا وعودة اللاجئين.

وأشار فيدان إلى أنه لا بد من تأسيس نظام لحماية الأقليات ووضع دستور جديد يحترم كل الطوائف في سوريا، مؤكدا أن تركيا ستقف إلى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات الدولة.

وأوضح فيدان أنه لتلبية جميع الوعود التي قطعتها بلاده يجب أن يكون هناك توافق داخلي في سوريا، داعيا العالم العربي إلى التواصل مع القيادة الجديدة في سوريا والوقت ليس وقت انتظار.