بربطة عنق.. الجولاني يلتقي وزير الخارجية التركي في دمشق (فيديو)

(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية هاكان فيدان التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة الأناضول الرسمية لحظة اللقاء، حيث ظهر فيدان والجولاني في قصر الشعب بالعاصمة السورية، يتصافحان ويتبادلان التحية بحرارة، في مشهد لافت تميز بارتداء الجولاني رابطة عنق، وهو ما اعتُبر إشارة إلى تغييرات رمزية في ظهوره العام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، الجمعة، عن الزيارة المرتقبة، مشيرًا إلى أن فيدان سيجري مناقشات مع الإدارة الجديدة في سوريا. ويُتوقع أن تكون المباحثات قد تطرقت إلى ملفات مهمة تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.