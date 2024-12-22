بعد مقتل 17 جنديًا.. الرئيس الباكستاني يتعهد باستئصال الإرهاب من البلاد

إسلام آباد - (د ب أ)

أكد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، مجددا على تعهده بـ "استئصال (فتنة الخوارج) من البلاد"، كما أدان بشدة "الهجوم الإرهابي الذي شهدته نقطة تفتيش في وزيرستان الجنوبية".

وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن زرداري أعرب في بيان له، عن عميق حزنه، "لاستشهاد 17 من أبناء الوطن الشجعان في الهجوم" وأشاد بهم، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ودعا لهم بالصبر.

وقال زرداري إن "الأمة بأسرها تقف متحدة مع قواتها المسلحة في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب".

وتابع أن "الإرهابيين أعداء للدولة وللإنسانية جمعاء"، مضيفا أن "العمليات المناهضة للإرهاب ستستمر حتى التخلص الكامل من آفة الإرهاب".

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، عن "عزم الحكومة الثابت على استئصال جميع صور الإرهاب من البلاد".

وأدان رئيس الوزراء بشدة "محاولة هجوم (فتنة الخوارج) الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في منطقة ماكين بوزيرستان الجنوبية".

جدير بالذكر أن المحاولة الارهابية أسفرت عن مقتل 17 من أفراد قوات الأمن الباكستانية، بالاضافة إلى ثمانية من المسلحين.