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السعودية تستضيف غدًا الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

03:36 م الأحد 22 ديسمبر 2024

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الرياض - (د ب أ)

تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، غدًا الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن "الاجتماع يناقش ضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية منها إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي."

ويُعد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب مختصا برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.

وسيعمل المجلس على تحقيق العديد من الأهداف منها تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات ، وتوحيد الموقف أمام المنظمات والكيانات الدولية، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق.

المملكة العربية السعودية الرياض الأمن السيبراني العرب جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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