رئيس وزراء الهند يجري محادثات مع القيادة الكويتية

نيودلهي - (د ب أ)

أجرى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأحد، محادثات موسعة مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تركزت على إضفاء زخم جديد للعلاقات بين الهند والكويت، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

وكان مودي قد وصل إلى الكويت أمس السبت، في زيارة تستمر يومين، وهي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ 43 عاما إلى الكويت، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء.

وسيجتمع رئيس الوزراء الهندي أيضا مع ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح.