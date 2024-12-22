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إلغاء 100 رحلة جوية بسبب الرياح القوية في بريطانيا

02:46 م الأحد 22 ديسمبر 2024

الرحلات الجوية

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لندن - (د ب أ)

أعلن مطار هيثرو، وهو أكبر مطار في لندن إلغاء حوالي 100 رحلة جوية، اليوم الأحد، وتوجيه نصائح للركاب بمراجعة شركات الطيران قبل سفرهم.

ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من المملكة المتحدة، رياحا تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، في ظل استمرار الاضطرابات، في فترة عطلات عيد الميلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع استمرار تحذيرات الطقس من المستوى باللون الأصفر الخاصة بالرياح، والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 9 من مساء اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتستمر التحذيرات في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وفي إنجلترا تشمل التحذيرات شمال شرق وشمال غرب وجنوب غرب وغرب ميدلاندز، بالإضافة إلى يوركشاير وديربيشاير وهامشاير.

رحلات جوية الغاء رحلات جوية مطار هيثرو بريطانيا
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