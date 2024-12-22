هجوم ألمانيا.. منفذ العملية عرض 10 آلاف دولار مقابل معلومات عن السفير السعودي

(وكالات)

كشف مصدر سعودي لصحيفة "إندبندنت عربية" أن طالب العبد المحسن، المتهم بتنفيذ عملية دهس في ألمانيا، عرض مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي لمن يقدم له معلومات حول مكان إقامة السفير السعودي لدى ألمانيا.

وقال المصدر إن العبد المحسن طلب تحديد موقع السفير ووقت تواجده، ولكن السفارة السعودية تواصلت مع السلطات الألمانية التي لم تتعامل مع المسألة بالشكل المناسب.

من جانبها نفت برلين تلقيها تحذيرات مسبقة، حيث قال المتحدث باسم الشرطة الألمانية إنه لا توجد معلومات دقيقة حتى الآن بشأن التحذير السعودي من المتهم قبل الهجوم، لتؤكد وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي أنها حذرت السلطات الألمانية من المهاجم بعد أن نشر رسائل متطرفة على حسابه في منصة"إكس".

ووفقًا لتقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فقد عاش العبد المحسن في ألمانيا منذ عام 2006، وكان يعمل طبيبًا في مدينة برنبورج. وقد سبق أن أثار المتهم الجدل عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هدد في وقت سابق بالتصعيد قائلاً "إذا كانت ألمانيا تريد الحرب، فسنخوضها، وإذا كانت تريد قتلنا، فسنذبحهم، أو نموت أو نذهب إلى السجن بكل فخر"، وأكد أنه يعارض سياسات الإسلام في ألمانيا ويهاجم ما يعتقد أنه محاولات لأسلمة أوروبا.

وكانت السعودية قد أدانت الحادثة، التي أدت لمقتل 5 وإصابة 205 أشخاص، وأعربت عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا، مجددة موقفها الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب.

فيما يخص الحادثة التي وقعت في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماجديبورج، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن المشتبه به، الذي تم اعتقاله، هو شخص "معاد للإسلام".

وأضافت أن السلطات الألمانية ستوجه له 5 تهم بالقتل و205 تهمة بمحاولات قتل.

وصرح المدعي العام الألماني هورست هوبينز، أن منفذ الهجوم ذكر أن أفعاله كانت بسبب عدم رضاه عن معاملة اللاجئين السعوديين في ألمانيا.

ونشر المتهم في وقت سابق منشورات تدعم اليمين المتطرف، وتعرب عن كراهيته تجاه الإسلام والمجتمعات المسلمة في أوروبا، كما أيد المتهم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وشارك في منشورات تدعو للعنف.