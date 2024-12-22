بعد زيارته لدمشق بعد 15 عامًا.. الجولاني لجنبلاط: نظام الأسد اغتال الحريري

(وكالات)

اتهم، زعيم هيئة تحرير الشام المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني" أحمد الشرع، اليوم الأحد، النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وذلك خلال لقاءه مع الزعيم اللبناني وليد جنبلاط في دمشق.

ووصل جنبلاط وهو الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، على رأس وفد من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وشيخ العقل، سامي أبي المنى، وعدد من المشايخ الدروز إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الجولاني في زيارة هي الأولى منذ 15 عامًا.

وقال الجولاني إن تدخل النظام السوري في الشأن اللبناني كان سلبيًا على مدى عقود، مؤكدًا أن "النظام السوري قتل السيد رفيق الحريري".

وأضاف الجولاني أن معركة هيئة تحرير الشام ساهمت في تجنب المنطقة حربًا إقليمية أو حتى عالمية، مؤكدًا أن سوريا الآن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية.

وفيما يتعلق بالمستقبل، أشار الجولاني إلى أن سوريا دخلت مرحلة جديدة تهدف إلى بناء دولة بعيدًا عن الثأر، مؤكدًا التزامه باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه.

وأضاف الجولاني، أن لبنان يجب أن يتحرر من الانقسام الطائفي، محذرًا من أن المحاصصة السياسية لا تخدم مصلحة البلاد.

وأكد الجولاني أن لبنان يمثل عمقًا استراتيجيًا بالنسبة لسوريا، وأن بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين أمر ضروري.

وذكر أنه في حال تحسن الوضع، فإن سوريا لن تنحاز لأي طرف في لبنان، مشددًا على احترام تنوع الطوائف والثقافات في المنطقة.