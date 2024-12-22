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الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة سورية بتسليم الأسلحة ويتوعدهم- فيديو

01:09 م الأحد 22 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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(وكالات)

بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، التوغل في مدينة "البعث" الواقعة في محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، وذلك بعدما قامت بإزالة السواتر الترابية التي كانت تشكل حاجزًا.

وأمهلت القوات الإسرائيلية أمهلت سكان المدينة ساعتين فقط لتسليم الأسلحة، وهو ما يشير إلى تصعيد آخر في المنطقة، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وتزامن ذلك مع قيام أهالي المدينة بتسليم أسلحتهم إلى مراكز التسوية التي افتتحتها الحكومة السورية في إطار اتفاقات التسوية الأخيرة.

وتقع مدينة البعث بالقرب من الحدود السورية مع إسرائيل، وهي من المناطق الاستراتيجية التي شهدت عدة مواجهات في السنوات الأخيرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة البعث السورية تسليم الأسلحة محافظة القنيطرة
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