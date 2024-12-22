(وكالات)

بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، التوغل في مدينة "البعث" الواقعة في محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، وذلك بعدما قامت بإزالة السواتر الترابية التي كانت تشكل حاجزًا.

وأمهلت القوات الإسرائيلية أمهلت سكان المدينة ساعتين فقط لتسليم الأسلحة، وهو ما يشير إلى تصعيد آخر في المنطقة، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

تجهيز آليات عسكرية إسرائيلية تمهيداً لدخول مدينة البعث في محافظة القنيطرة.



مراسلنا: قوات الاحتلال تمهل أهالي مدينة البعث مدة ساعتين لتسليم السلاح.#أحرار_حوران pic.twitter.com/rsSpDpVt16 — تجمع أحرار حوران (@HoranFreeMedia) December 22, 2024

وتزامن ذلك مع قيام أهالي المدينة بتسليم أسلحتهم إلى مراكز التسوية التي افتتحتها الحكومة السورية في إطار اتفاقات التسوية الأخيرة.

وتقع مدينة البعث بالقرب من الحدود السورية مع إسرائيل، وهي من المناطق الاستراتيجية التي شهدت عدة مواجهات في السنوات الأخيرة.