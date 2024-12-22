مشاجرة واشتباك مع أمن السفارة السعودية في بيروت.. والسلطات تفتح تحقيقًا

(وكالات)

شهدت منطقة رأس بيروت توتراً أمنياً، عندما تعرّض عناصر من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة السفارة السعودية لاعتداء من قبل ثلاثة شبّان كانوا على متن سيارة "فورد ماستينج" بيضاء اللون بدون لوحات وزجاج حاجب للرؤية.

وفقاً للمصادر الأمنية، بدأ الحادث عندما اشتبه عناصر الحراسة بالسيارة، وطلبوا من ركابها تقديم الأوراق الثبوتية وأوراق السيارة، إلا أن الأمور تطورت سريعاً بعد نزول الشبان من السيارة وقيامهم بشتم العناصر والتدافع معهم، مما أدى إلى حالة من الفوضى.

وبعد توقيف المعتدين وتسليمهم إلى قوى الأمن الداخلي، تم تنظيم محاضر ضبط بمخالفات السيارة، كما أُبلغت النيابة العامة العسكرية بالواقعة، حيث أصدر القاضي هاني حلمي الحجار، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، أوامر بفتح تحقيق فوري.

التحقيقات ستشمل إحضار الشبان المعتدين واستدعاء عناصر الحراسة الذين تعرضوا للهجوم، بهدف كشف كافة الملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المسؤوليات.