لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مقتل 32 شخصًا في حادثة تدافع لتلقي المساعدات الخيرية بنيجيريا

12:52 م الأحد 22 ديسمبر 2024

الشرطة النيجيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أبوجا - (أ ب)

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى واقعتي تدافع لتلقي مساعدات خيرية بمناسبة عيد الميلاد في نيجيريا من 13 إلى 32 شخصا، حيث سقط العديد من الضحايا خلال تدافع حشد كبير من الأشخاص للحصول على المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، توشوكو إيكينجا، إن من بين القتلى 22 شخصا في بلدة أوكيجا بولاية أنامبرا بجنوب شرق البلاد، في فعالية نظمها أحد فاعلي الخير لتوزيع المواد الغذائية.

كما تأكد مقتل عشرة آخرين في العاصمة أبوجا، حيث نظمت كنيسة حدثا خيريا لتوزيع المواد الغذائية والملابس.

الشرطة النيجيرية حادثة تدافع المساعدات الخيرية بنيجيريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟