شاهد.. دبابة للجيش السوري تتحول إلى عربة خضار

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبائع الخضر والفواكه، علي اليوسف، في مدينة حمص السورية، تظهر كيفية استخدامه لدبابة عسكرية مهجورة إلى منصة عرض لمنتجاته اليومية.

بدأت القصة عندما ترك الجيش السوري دبابة قديمة أمام متجر علي، مما تسبب في حجب الرؤية عن محله.

دبابة تابعة للجيش السوري تتحول إلى دكان للخضروات والفواكه في حمص pic.twitter.com/ZsuNvK2d0E — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) December 22, 2024

وبدلًا من أن يرى الدبابة عقبة أمام عمله، قرر علي استغلالها بطريقة غير متوقعة، "كانت فكرة غريبة، لكنها لفتت الأنظار"، يقول اليوسف، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حولت محله إلى نقطة جذب في المنطقة.