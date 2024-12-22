علاقة سائح مراهق مع فتاة قاصر في دبي تنتهي بحكم سجنه عامًا

(وكالات)

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بين بريطانيا والإمارات، حيث يواجه شاب بريطاني يُدعى ماركوس فاكانا، ويبلغ من العمر 18 عاما، حكما بالسجن لمدة عام في دبي، عقب علاقة عاطفية مع فتاة قاصر وفقا للقوانين المحلية.

وبدأت القصة عندما كان فاكانا يقضي إجازته الصيفية في دبي مع عائلته في سبتمبر الماضي، حيث تعرف على فتاة بريطانية تبلغ من العمر 17 عاماً، كانت تقيم في نفس الفندق، والتي تطورت العلاقة بعدها سريعا لتصبح علاقة جنسية، وهو ما أدى لاحقا إلى تبعات قانونية غير متوقعة.

بعد عودة الفتاة إلى المملكة المتحدة، اكتشفت والدتها تفاصيل العلاقة وأبلغت السلطات الإماراتية، ووفقاً للقانون الإماراتي، سن الرضا القانوني هو 18 عاماً، مما جعل العلاقة غير قانونية وأدى إلى توجيه الاتهام لفاكانا.

وصف فاكانا لحظات احتجازه بأنها تجربة قاسية، وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال إنه تم اصطحابه من الفندق دون تفسير، ولم يُسمح له بالاتصال بوالديه أو بمحامٍ.

وأوضح فاكانا: "لم أكن على علم بأن الفتاة لم تبلغ 18 عاماً بعد، ولم أكن أنوي خرق القانون".

ومع إصدار حكم السجن لمدة عام، وجه فاكانا مناشدة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، يطلب فيها العفو عنه، مشيرا إلى رغبته في العودة إلى عائلته قبل عيد الميلاد.

وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة البريطانية دعمها للشاب وعائلته، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحن نتابع القضية عن كثب ونتواصل مع الفريق القانوني للعائلة".