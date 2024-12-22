لارا ترامب تنسحب من سباق مجلس الشيوخ وتعد بإعلان مفاجئ في يناير

(وكالات)

أعلنت، زوجة نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لارا ترامب، انسحابها من السباق لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاء هذا الإعلان في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث كتبت: "بعد تفكير طويل ودعم كبير من المؤيدين، قررت سحب اسمي من النظر في الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي".

ورغم تراجعها عن هذا السباق، أثارت لارا مزيدًا من الفضول بإعلانها عن خطوة مرتقبة قائلة: "أعدكم بإصدار إعلان مهم في يناير المقبل".

ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من استقالتها من منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وهي خطوة أثارت التكهنات حول نواياها السياسية المستقبلية.