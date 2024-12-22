طائرة شحن أمريكية محملة بمعدات عسكرية تهبط في قاعدة بشمال شرق سوريا

دمشق - (د ب أ)

هبطت طائرة شحن أمريكية، في قاعدة خراب الجير الواقعة بريف منطقة رميلان شمال الحسكة في شمال شرق سوريا، وذلك حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يوثق الأحداث في سوريا، إن الطائرة، التي هبطت مساء أمس السبت، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة إلى جنود أمريكيين وسط تحليق مروحيتين فوق سماء المنطقة.

وأشار المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي، أن قوات التحالف الدولي استقدمت أول أمس الجمعة تعزيزات عسكرية جديدة تضم أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية من معبر الوليد إلى قاعدتها بخراب الجير بريف الحسكة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و ست في محافظة الحسكة.