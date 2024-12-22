مقتل 17 جنديا باكستانيا أثناء التصدي لهجوم على نقطة تفتيش بوزيرستان

روالبندي - (د ب أ)



قُتل 17 من أفراد قوات الأمن الباكستانية، اليوم الأحد، أثناء إحباط محاولة مجموعة من المسلحين مهاجمة نقطة تفتيش، في منطقة ماكين، بمقاطعة وزيرستان الجنوبية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني "تم إحباط المحاولة بفعالية من قبل قواتنا ، وفي تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، قتل ثمانية مسلحين. غير أنه خلال تبادل إطلاق النار الكثيف، قتل 17 من أبناء الوطن الشجعان، بعد أن قاتلوا بشجاعة"، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف البيان "تجرى حاليا عملية تطهير في المنطقة وسيتم تقديم منفذي العمل البشع للعدالة".

وتابع البيان أن قوات الأمن الباكستانية مصممة على القضاء على خطر الإرهاب وأن مثل هذه التضحيات من جانب رجالنا الشجعان تعزز عزمنا".