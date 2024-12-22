مسؤول حوثي: الهجمات الأمريكية على اليمن لن توقف عمليات إسناد غزة

صنعاء - (د ب أ)

صرح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، أن الهجمات الأمريكية الإرهابية على اليمن لن توقف عمليات الإسناد اليمنية لغزة.

وقال الحوثي، في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة "إكس" اليوم ، إن "الهجمات الأمريكية على اليمن هجمات إرهابية مدانة وغير مشروعة تساند إرهاب الكيان الإسرائيلي".

وأضاف الحوثي أن "الهجمات الإرهابية الأمريكية تأتي لتؤكد العربدة خارج القانون وممارسة الإجرام في المنطقة"، مؤكدا أن "التصرفات الإرهابية الرعناء ضد اليمن لا توقف عمليات الإسناد لغزة".

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أمس السبت، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، وتصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.