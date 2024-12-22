الصين تنتقد المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لـ تايوان

وكالات

انتقدت الصين، اليوم الأحد، المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لتايوان.

وقالت الصين، إن الحزمة البالغة 571 مليون دولار تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته الغد.

واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

ووصف تايوان أنها خط أحمر لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.

وتعتبر بكين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبه.