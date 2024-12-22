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6 شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة

07:38 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

غارة جوية إسرائيلية

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وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 6 فلسطينيين، بينما أصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وسقط شهداء ومصابين جراء القصف الذي استهدف المدرسة الواقعة في حي الدرج شرقي مدينة غزة، إذ تزامن هذا الاستهداف مع شن غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو سمرة في شارع المزرعة شرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 مواطنا، وإصابة 107,573 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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