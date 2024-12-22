أحمد الشرع: الفصائل المسلحة ستدمج بمؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد

وكالات

أعلنت القيادة العامة في سوريا، أن أحمد الشرع، التقى الفصائل العسكرية وناقش شكل المؤسسة العسكرية، وفقا لما ذكرته العربية.

وأشارت القيادة العامة إلى أن الشرع قال: إن الفصائل ستدمج بمؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وفي وقت سابق أكد الشرع، أنه سيتم حل كل الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية، مضيفا أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن.

وأكد أنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400%.

وكان الشرع أكد أن سوريا المتعددة لا يمكن أن تتحول إلى أفغانستان، إذ رأى أن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها أو للغرب.

كما دعا إلى رفع كافة العقوبات الأميركية والأوروبية عن دمشق، كي تنهض من جديد.

كذلك طالب بشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

هذا، وأكد القيادي الذي بات بمثابة الحاكم العسكري الفعلي في البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو، أكثر من مرة في السابق أنه لا مجال لإقصاء أي من المكونات السورية، مشددا على وحدة كافة المواطنين.

يذكر أن فصائل مسلحة كانت شنت منذ نحو أسبوعين هجوما على مناطق عدة في سوريا، ثم سيطرت على حلب وحماة وحمص، ولاحقا العاصمة دمشق.