الجيش الأمريكي يعلن عن سقوط طيارين فوق البحر الأحمر

وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن طيّارين اثنين من البحرية الأمريكية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة "نيران صديقة"، وفقا لسكاي نيوز.

ولم ترد تفاصيل أخرى، حتى اللحظة، بشأن هذا الأمر، لكنه يأتي بعد أنباء عن تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات ضد أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بينها منشأة لتخزين الصواريخ و"مرفق قيادة وتحكم"، بحسب ما ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم".

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في بيان، إن القوات الأمريكية أسقطت أيضا خلال العملية طائرات مسيرة هجومية عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر، بالإضافة إلى صاروخ كروز مضاد للسفن.

وأضافت أن هذه الضربات جاءت بهدف تعطيل وإضعاف عمليات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف السفن الحربية الأمريكية وسفن الشحن التجارية.

وتابعت: "تعكس هذه الضربات التزام القيادة الوسطى المستمر بحماية الأفراد الأميركيين وشركاء التحالف، بالإضافة إلى الشركاء الإقليميين وحماية الملاحة الدولية".